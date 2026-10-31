У Шрі-Ланці депутату Намалу Раджапаксі висунули 24 обвинувачення — AeroTime

У Шрі-Ланці депутату Намалу Раджапаксі офіційно висунули 24 обвинувачення у справі про ймовірний хабар у 100 млн рупій, пов’язаній із закупівлею літаків Airbus національною авіакомпанією SriLankan Airlines. Як повідомляє AeroTime, прокуратура поінформувала Високий суд у Коломбо про подання обвинувального акта.

Раджапакса, син колишнього президента Шрі-Ланки Махінди Раджапакси, заперечує будь-які порушення. Його заарештували 4 вересня 2026 року після допиту в Комісії Шрі-Ланки з розслідування звинувачень у хабарництві або корупції.

Засідання Високого суду

28 жовтня Раджапакса постав перед колегією з трьох суддів Високого суду. За даними місцевих медіа, суд розпорядився повторно доставити його до суду 19 листопада, при цьому депутат має залишатися під вартою.

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В обвинувальному акті також названо Шаміндру Раджапаксу, Пріянку Нійомалі та компанію Biz Solutions (Pvt) Ltd. Обвинувачення стосуються платежів, пов’язаних із замовленням SriLankan Airlines у 2013 році шести Airbus A330-300 і чотирьох A350-900. Літаки A350-900 так і не були поставлені.

Версія слідства

Слідчі стверджують, що кошти, пов’язані з угодою, проходили через закордонні компанії та банківські рахунки, перш ніж потрапити до Раджапакси. За їхньою версією, 800 тис. доларів переказали з рахунку Biz Solutions у Сінгапурі компанії Sabre Vision Holdings, яка належить бізнесмену зі Шрі-Ланки. Слідство вважає, що згодом цей бізнесмен виплатив 100 млн рупій хабарів у 2014 та 2015 роках.

У 2021 році SriLankan Airlines вимагала від Airbus 1 млрд доларів компенсації збитків, репутаційної шкоди та інших витрат, а також скасування угоди щодо чотирьох A350-900 і повернення 19 млн доларів авансових платежів. У січні 2020 року Airbus погодилася сплатити понад 3,9 млрд доларів для врегулювання справ про хабарництво та порушення експортного контролю зі США, Францією та Великою Британією.

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