У Шрі-Ланці фотографи визначили 17 слонів із бивнями з високим ризиком — Mongabay

Уряд Шрі-Ланки вирішив залучити армію, флот і військово-повітряні сили до захисту вразливих диких слонів-самців із бивнями після загибелі від вогнепального поранення відомого слона Кавантісси. Як повідомляє Mongabay, ініціатива має об’єднати військових і Департамент охорони дикої природи Шрі-Ланки.

Для координації спостереження, обміну інформацією та реагування на загрози при військовому штабі створять спеціальний оперативний центр. Операція має назву Hasthi Sena, що із сингальської приблизно перекладається як «слоняча армія». Її завданням названо запобігання вбивствам слонів, протидію злочинам проти дикої природи, посилення збору розвідувальної інформації та спільні дії в районах конфлікту між людьми та слонами.

Оперативна група вже провела рейди в кількох районах і затримала кількох людей, причетних, за даними видання, до встановлення рушниць-пасток, дротяних силків та зберігання приманок із вибухівкою.

17 особин із підвищеним ризиком

Група фотографів дикої природи Wild Tuskers Srilanka за десять років ідентифікувала 300 слонів-самців із бивнями та оцінила рівень загроз для 55 із них. Вона визначила 17 тварин, яким, на її думку, потрібна особлива увага. До переліку входять, зокрема, Агбо, Васала, Маханама, Каш’япа, Суранімала, Сумедха, Сур’я, Маха, Махасена, Діґабхая, Гаджабаху та Ванніян.

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Найвищі показники ризику отримали Агбо — 96,7% — і Васала — 95%. Оцінка враховує маршрути пересування тварин, перетин їхніх ареалів із поселеннями та сільськогосподарськими угіддями, інтенсивність конфліктів із людьми, попередні травми, фізичний стан і вразливість до браконьєрства. Представники Wild Tuskers Srilanka передали звіт із переліком нещодавно створеній оперативній групі за участю збройних сил.

Експерти закликають до системних рішень

Природоохоронці підтримали посилення захисту, але застерегли, що постійно супроводжувати озброєними охоронцями кожного слона практично неможливо через великі території їхнього пересування. Науковиця Манорі Гунавардена зазначила, що головною проблемою для слонів у Шрі-Ланці є конфлікт із людьми: тварин убивають через пошкодження посівів, майна або заходи до населених пунктів.

Екологи вважають, що військові та поліція можуть ефективніше посилити збір інформації про злочини проти дикої природи та суворо застосовувати закон щодо вбивств тварин, незаконного використання зброї й виготовлення вибухових приманок. Водночас довгостроковий захист слонів, на їхню думку, потребує збереження придатних середовищ існування та заходів для зменшення конфліктів між людьми й слонами.

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