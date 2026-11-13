У Шрі-Ланці зафіксували розпад соціальних зв’язків слонів — Ars Technica

У національному парку Удавалаве на півдні Шрі-Ланки скорочення чисельності азійських слонів супроводжується розпадом їхніх соціальних спільнот на менші та більш ізольовані групи. Про результати 12-річних спостережень за тваринами повідомляє Ars Technica.

Спільноти почали втрачати зв’язки

Дослідники проаналізували спостереження за 443 дорослими та молодими самками, яких фіксували в парку у 2007–2018 роках. Учені ідентифікували тварин за індивідуальними особливостями вух і щороку відновлювали соціальну мережу слонів за частотою, з якою окремих особин бачили разом.

Приблизно з 2012 року кількість слонів, що гинули або залишали парк, почала перевищувати кількість нових особин. До 2018 року зі спостережень зникли близько 69% самок, зафіксованих на початку дослідження. Невдовзі після того, як втрати почали переважати над появою нових особин, спільноти ставали меншими, їхня кількість зростала, а контакти між ними слабшали.

Щоб перевірити, чи не пояснюється це лише зменшенням вибірки, команда окремо вивчила 59 самок, яких бачили щороку протягом усього дослідження. Навіть серед цих постійних мешканок парку соціальні зв’язки змінювалися, а фрагментація мережі проявилася через один-три роки після початку спаду чисельності.

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Менше корму та виживання телят

Парк Удавалаве створили у 1970-х роках навколо водосховища. Землі, які раніше розчищали під сільське господарство, перетворилися на трав’янисті ділянки з великою кількістю корму для слонів. Згодом без регулярних пожеж і розчищення території почали заростати інвазійними рослинами, зокрема лантаною, що обмежує доступ тварин до їжі.

Науковці пов’язують зменшення кількості корму з тим, що парк перестає приваблювати слонів з інших місць, а менше телят доживають до дорослого віку. Першими в соціальній мережі зникали слабші зв’язки між групами, які, на думку дослідників, можуть бути важливими для передавання інформації.

Ознаки наближення критичної межі

Перед фрагментацією мережі окремі показники соціальної структури коливалися з року в рік. Автори роботи вважають такі коливання можливим раннім сигналом нестабільності популяції, однак для його виявлення потрібні тривалі спостереження. Дані дослідження завершуються 2018 роком, але команда повідомляє, що скорочення популяції в парку триває, а виживання телят залишається низьким.

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