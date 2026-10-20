У штаті Адамава в Нігерії голови всіх 21 місцевих рад і 226 депутатів місцевих рад перейшли з Народно-демократичної партії (PDP) до Всепрогресивного конгресу (APC). Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Інформація про вихід посадовців із PDP стала публічною у вівторок, 20 жовтня 2026 року, після поширення в соцмережах їхніх заяв. Керівники місцевих рад заявили, що перед переходом консультувалися з жителями та політичними соратниками.

Заяви посадовців

Голова місцевої ради Йола-Норт Джибріл Джимета у листі від 19 жовтня повідомив, що вирішив приєднатися до правлячої APC. Звернення було адресоване голові осередку PDP у районі Карева в Йола-Норт.

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Голова ради Майха Тіджані Атіку у своєму листі подякував PDP за можливості, взаємини та досвід, здобуті під час членства в партії. Голова ради Мубі-Норт Муса Хассан заявив, що вирішив припинити членство в PDP і обрати інший політичний напрям.

Реакції партій

Секретар APC зі зв'язків із громадськістю у штаті Віктор Дого підтвердив перехід 21 голови місцевих рад, адміністраторів територіального розвитку та 226 депутатів місцевих рад. За його словами, посадовці вирішили приєднатися до губернатора Ахмаду Фінтірі, який раніше залишив PDP і перейшов до APC.

Голова PDP у штаті Белмонт Дого заявив, що партія не занепокоєна переходом місцевих посадовців. Він нагадав, що у 2019 році Фінтірі як кандидат від PDP переміг чинного губернатора від APC, хоча партія тоді не мала жодного обраного голови місцевої ради.

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