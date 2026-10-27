У штаті Амазонас затримали 11 підозрюваних у підпалах — Mongabay

У бразильському штаті Амазонас правоохоронці затримали 11 людей, яких підозрюють у навмисних підпалах. Затримання відбулися 17 жовтня в муніципалітеті Аутазес на тлі масштабних пожеж, через дим від яких погіршилася якість повітря в Манаусі — найбільшому місті Амазонії.

Як повідомляє Mongabay, з 1 до 19 жовтня Бразильський національний інститут космічних досліджень INPE зафіксував у штаті 1921 осередок пожеж. Це на 202% більше, ніж за аналогічний період 2025 року. У столичному регіоні Манауса виявили 584 осередки, зокрема 197 — в Аутазесі та 134 — в Ітакоатіарі.

Дим і закриття шкіл

Наприкінці вересня дим уже затягнув небо над Манаусом, а 8 і 9 жовтня ситуація погіршилася настільки, що в муніципальних школах та університетах призупинили заняття. За даними федерального дослідницького інституту охорони здоров’я Fiocruz, 8 жовтня середньодобова концентрація дрібнодисперсного пилу PM2.5 становила 99 мікрограмів на кубічний метр — у шість разів вище за рекомендований ВООЗ добовий рівень у 15 мікрограмів.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Через дев’ять днів, коли температура в регіоні сягала 33–37°C, концентрація частинок місцями перевищувала орієнтир ВООЗ у 30 разів. Мешканці повідомляли про подразнення горла, утруднене дихання та проблеми зі сном через дим, який проникав до помешкань.

Розслідування підпалів

До 14 жовтня спільна робоча група відкрила 120 проваджень щодо ймовірних злочинів, пов’язаних із пожежами. Прокуратура Аутазеса також почала цивільне розслідування походження займань, зафіксованих 11–13 жовтня. За даними місцевої газети A Crítica, у перевірках беруть участь природоохоронне агентство IBAMA, федеральна та цивільна поліція, а також Інститут охорони довкілля Амазонасу.

Федеральна влада 17 жовтня оголосила про посилення боротьби з пожежами: до штату мають направити додаткові літаки, силовиків і військових, розширити медичну інфраструктуру та виділити кошти на екстрені заходи. У період із 20 до 25 жовтня INPE зафіксував у штаті 214 осередків пожеж, а якість повітря в Манаусі поліпшилася.

Читай нас у