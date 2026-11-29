У штаті Блакитний Ніл на південному сході Судану за період із 11 січня до 25 листопада перемістилися 257 020 людей. Це становить 52 141 домогосподарство, повідомляє Anadolu Agency з посиланням на Міжнародну організацію з міграції (МОМ), агентство ООН.

Переміщення посилилося в жовтні

За даними МОМ, від середини жовтня переміщення населення поширилося через погіршення безпекової ситуації. Нова оцінка більш ніж удвічі перевищує попередній показник: між 11 січня та 15 жовтня організація зафіксувала у штаті 119 782 переміщені особи.

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Люди виїжджали із семи місцевостей

Люди залишали Гейсан, Бау, Вад-ель-Махі, Ель-Курмук, Ат-Тадамун, Дамазін і Ар-Русайріс. Вони шукали прихистку в інших частинах штату Блакитний Ніл, а також у штатах Сеннар, Білий Ніл, Ель-Гезіра та Гедареф.

За даними агентства, останніми днями бойові дії у штаті посилилися після атак воєнізованих Сил швидкої підтримки та їхнього союзника — Народного руху визволення Судану-Північ — на кілька місцевостей. Суданська армія та Сили швидкої підтримки воюють із квітня 2023 року, коли суперечка щодо інтеграції воєнізованого формування до армії переросла у бойові дії. Війна забрала десятки тисяч життів і призвела до переміщення близько 13 мільйонів людей.

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