В окрузі Ковета у штаті Джорджія, США, 12 січня 2027 року відбудуться спеціальні вибори щодо скасування рішення про зміну зонування для проєкту дата-центру Project Sail вартістю $17 млрд. Комплекс планують звести на понад 800 акрах сільської місцевості приблизно за 45 миль на південний захід від Атланти.

Як повідомляє OilPrice, суддя у справах спадщини Керрі Б. Маркхем призначила голосування після перевірки петиції противників проєкту. Для винесення питання на голосування їм потрібно було зібрати підписи 10% активних виборців округу — 10 971 підпис. Організатори подали 14 820 підписів, із яких виборча служба визнала дійсними 11 065.

Питання стосується не лише одного проєкту

Виборцям запропонують не тільки скасувати затверджене 7 квітня 2026 року зонування для Project Sail. Ініціатива також передбачає вилучення дата-центрів із переліку дозволених або умовно дозволених об’єктів у правилах зонування та заборону дата-центрів, криптовалютних дата-центрів і майнінгу криптовалют у всіх зонах округу Ковета.

Комісія округу схвалила зміну призначення приблизно 829 акрів землі поблизу доріг Сарджент і Вейджерс-Мілл із території сільської природоохоронної зони на промислову трьома голосами проти двох. Компанія Atlas Development, яка подавала заявку на зміну зонування, намагалася оскаржити петицію, однак суддя відхилила її заперечення.

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Масштаби та суперечки навколо комплексу

У документах Atlas Development, поданих до Департаменту у справах громад Джорджії, йдеться про 13 будівель площею близько 378 тисяч квадратних футів кожна, електропідстанції та завершення будівництва до кінця 2036 року. Компанія оцінювала добову потребу об’єкта у воді в 9,1 млн галонів, а обсяг стічних вод — у 3,03 млн галонів на добу.

Компанія Prologis, яка має контракт на придбання проєкту, презентувала менший варіант із дев’яти будівель загальною площею близько 4,3 млн квадратних футів та орієнтовною потребою в електроенергії на рівні 900 мегаватів. Atlas спочатку прогнозувала понад $1 млрд щорічних місцевих податкових надходжень, однак Prologis згодом назвала оцінку близько $100 млн на рік, тоді як у державних документах вказано $163 млн.

Група мешканців також подала позов до суду вищої інстанції округу Ковета, домагаючись скасування зонування. Позивачі стверджують, що комісари не врахували природоохоронне призначення землі та її значення для поповнення підземних вод. Ця справа ще розглядається.

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