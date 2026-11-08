У штаті Когі виявили проблеми з оновленням медцентрів на ₦7 млрд — Premium Times Nigeria

У штаті Когі в Нігерії частина закладів первинної медичної допомоги, пов’язаних із державною програмою оновлення, залишалася незавершеною або не могла повноцінно працювати через нестачу персоналу, води, електрики та обладнання. Про це повідомляє Premium Times за підсумками багатомісячного розслідування.

У січні 2025 року уряд штату заявив, що за підтримки Світового банку спрямує понад ₦7 млрд на оновлення 88 закладів у 21 районі місцевого самоврядування. Підрядникам доручили завершити роботи протягом чотирьох місяців, а в листопаді влада оголосила про введення в експлуатацію 80 модернізованих медзакладів.

Зачинена клініка без обладнання

Під час повторного візиту 6 травня 2026 року до центру первинної меддопомоги OAU в Оджоку журналісти побачили пофарбовану будівлю з дахом, установленими дверима та вікнами. Водночас заклад був зачинений, медиків і пацієнтів там не було, а медичні послуги не надавалися.

Керівник департаменту охорони здоров’я ради району Анкпа Аміну Нуху повідомив, що для частини оновлених закладів ще шукали працівників. За його словами, у центрі в Оджоку пробурили свердловину, але насос не працював через відсутність електропостачання або сонячної установки. Охоронець закладу сказав журналістам, що всередині немає медичного обладнання.

Розбіжності у документах

Вивчені виданням закупівельні дані містять чотири інфраструктурні контракти для 88 центрів сукупною вартістю ₦6,1 млрд. У документах зафіксовано виплату ₦5,5 млрд, або близько 90,6% цієї суми, чотирьом підрядникам. Водночас журналісти не змогли незалежно звірити ці відомості з банківськими виписками чи казначейськими записами.

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Опис чотирьох контрактних лотів охоплював 20 різних районів місцевого самоврядування, хоча уряд говорив про всі 21. Крім того, загальна вартість контрактів виявилася нижчою за заявлені владою понад ₦7 млрд. Документи не пояснювали різницю між цими сумами.

Уряд штату також не надав виданню повного переліку 80 закладів, які оголосив введеними в експлуатацію. Тому журналісти не змогли незалежно встановити, чи входили інспектовані ними медцентри до цього списку.

Проблеми з роботою медцентрів

У центрі первинної меддопомоги в Анкпі послуги надавалися, однак працівники скаржилися на відсутність проточної води, електрики та сонячного живлення для повсякденної роботи. Через нестачу персоналу й охорони заклад не міг працювати цілодобово. Журналісти також зафіксували незавершені будівельні роботи та сліди потрапляння дощової води до лабораторії.

У Ганаджі медики продовжували працювати у двох позичених класах школи після того, як попередню будівлю центру майже вісім років тому затопило. За словами працівників, ці приміщення не дозволяють розміщувати пацієнтів або надавати пологову допомогу.

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