У штаті Нігер заперечили зв’язок ДТП із кортежем губернатора — Premium Times Nigeria

Влада штату Нігер у Нігерії заявила, що автомобіль, який потрапив у смертельну аварію на дорозі Мінна—Біда, не виконував завдання у складі кортежу губернатора Мохаммеда Умару Баго. У ДТП загинули п’ятеро людей, зокрема четверо студентів Федерального технологічного університету та водій, який працював в адміністрації губернатора.

Заява влади штату

Комісар штату з питань інформації та орієнтації Обед Нана повідомив, що водій повертався з поїздки разом з іншими працівниками уряду. За його словами, транспортний засіб не був задіяний у супроводі губернатора. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

За попередньою інформацією, яку має уряд штату, водій діяв необережно, що, за оцінкою влади, призвело до аварії. Інші працівники уряду, які постраждали внаслідок інциденту, перебувають на лікуванні.

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Обставини аварії розслідують

За даними газети The Punch, зіткнулися автомобіль, у якому перебував генеральний директор адміністрації губернатора Дауда Чікуба, та інший транспортний засіб зі студентами. Чікубу доправили до лікарні.

Поліція штату Нігер розслідує обставини аварії. Влада штату висловила співчуття родинам загиблих і закликала водіїв дотримуватися правил дорожнього руху та бути обережними. У заяві уряд не навів додаткових деталей ДТП або імен загиблих.

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