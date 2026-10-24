У штаті Плато військові врятували викрадену людину — Premium Times Nigeria

У Нігерії військовослужбовці операції Operation Enduring Peace (OPEP) врятували неушкодженою людину, яку викрали в Гура-Топпі, районі місцевого самоврядування Джос-Саут штату Плато. Про це повідомляє Premium Times Nigeria.

Операція в Гура-Топпі

За даними видання, 23 жовтня військові сектору 1 OPEP відреагували на повідомлення про викрадення. Профільне видання Zagazola Makama повідомило, що ймовірні викрадачі втекли до прибуття військових, після чого потерпілого врятували неушкодженим.

За повідомленням джерела, зусилля зі встановлення та затримання підозрюваних тривали.

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Посилені заходи безпеки

Premium Times Nigeria також зазначає, що протягом місяця в районах Ло-Пам-Дієт, Гура-Топп і Рагол-Кананг у Джос-Саут викрали щонайменше вісьмох людей. Родичі деяких потерпілих повідомили виданню, що для їхнього звільнення сплачували викупи на мільйони найр.

У постраждалих громадах посилили заходи безпеки та обмежили нічне пересування. Місцеві жителі розповіли про перевірки мотоциклів і трициклів та контроль їхніх водіїв після 19:00 в окремих районах. Громадські лідери висловлюють занепокоєння через частоту викрадень і страх серед мешканців.

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