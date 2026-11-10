У штаті Вашингтон, США, батьки учениць, правозахисна організація TransFamilies і профспілка Washington Education Association подали позов проти ініціативи 638, яка забороняє трансгендерним дівчатам виступати у жіночих спортивних командах. Позивачі вважають норму дискримінаційною та заявляють, що її виконання може призвести до інвазивних медичних перевірок школярок.

Як повідомляє The Guardian, виборці штату схвалили ініціативу минулого тижня. Вона має набути чинності 3 грудня та поширюватиметься на учнів початкової, середньої та старшої школи.

Вимоги до медичного підтвердження статі

Ініціатива передбачає, що перед вступом до жіночої команди дівчата мають надати медичні документи, які підтверджують їхню стать. Для цього можуть вимагати гормональні або генетичні тести чи огляд репродуктивної анатомії. Аналогічних вимог для хлопців документ не встановлює.

Лікарі, вчителі та батьки висловили занепокоєння тим, що цей механізм може передбачати генітальні огляди. На їхню думку, такі перевірки порушують приватність учениць і можуть відлякати дівчат від занять командними видами спорту. Прихильники заборони, яку фінансував консервативний менеджер хедж-фонду Браян Гейвуд, заявляють, що вона має забезпечити справедливість у жіночому спорті.

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Аргументи позивачів

Позов подали батьки трансгендерних і цисгендерних дівчат. Серед позивачів є один із батьків 17-річної трансгендерної школярки, яка займається командним спортом і побоюється розкриття своєї гендерної ідентичності та відсторонення від змагань. До справи також долучилися батьки двох цисгендерних спортсменок, які виступають проти вимог щодо перевірки статі.

Позивачі стверджують, що ініціатива порушує конституцію штату Вашингтон, зокрема право учнів на приватність і гарантії рівних прав, оскільки її дія поширюється лише на дівчат. Вони також вказують на можливе порушення закону штату про захист трансгендерних людей від дискримінації. За даними шкільних посадовців, на початку року в штаті знали приблизно про 10 трансгендерних учасників спортивних команд серед 200 тисяч учнів-спортсменів.

У понеділок рада директорів Seattle Public Schools також підтримала можливість для шкільного округу вжити юридичних заходів проти заборони.

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