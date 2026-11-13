В австрійській землі Штирія учасники програми дистанційного моніторингу HerzMobil Steiermark за даними опитувань через три місяці мали вищі показники якості життя та самодогляду при серцевій недостатності. Результати аналізу представили на ESC Digital & AI Summit 2026; вони охоплюють роботу програми у дев’яти медичних центрах регіону впродовж 2019–2025 років.

Як повідомляє News-Medical, до програми залучали пацієнтів, виписаних після гострого епізоду серцевої недостатності. Вони щодня передавали через застосунок дані про вагу, артеріальний тиск і частоту серцевих скорочень. Також учасники зазначали, чи приймали ліки та як почувалися.

Застосунок був пов’язаний із вагами та приладами для вимірювання артеріального тиску й частоти серцевих скорочень. Дані регулярно переглядали спеціалізовані медсестри та лікарі, які за потреби могли надсилати пацієнтам повідомлення, телефонувати або організовувати очний візит.

Показники за три місяці

Дослідники проаналізували 1709 анкет, заповнених на початку участі, та 1526 анкет через три місяці. Серед учасників 74% були чоловіками, а 75% — людьми віком від 60 років.

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Підсумковий бал за Канзас-Сітійським опитувальником кардіоміопатії, який оцінює стан здоров’я та якість життя, зріс із 62,6 до 76,9 бала зі 100. За даними авторів, поліпшення зафіксували в усіх доменах анкети, зокрема щодо фізичних обмежень, вираженості симптомів, самоефективності та якості життя.

Використання програми

Дев’яносто відсотків учасників заявили, що могли самостійно користуватися пристроями, і стільки ж оцінили роботу з ними та передавання даних як прості. Наприкінці програми 97% повідомили про щоденний контроль ваги, 98% — про прийом ліків, 91% — про фізичну активність, а 88% — про контроль споживання рідини. Ще 89% респондентів заявили, що впевнені у здатності контролювати такі симптоми, як задишка.

Телемоніторинг цінною концепцією назвали 94% пацієнтів і зазначили, що рекомендували б його іншим. Майже 60% учасників висловили бажання й надалі користуватися дистанційним наглядом. Доповідач дослідження Андреас Преннер зі Styrian Hospital Corporation повідомив, що наступним кроком мають стати проспективні дослідження довгострокових клінічних результатів, масштабування програми та причин нижчого представництва жінок серед її учасників.

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