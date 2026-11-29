У Швейцарії 29 листопада проведуть загальнонаціональне голосування щодо чотирьох питань: обмеження гучних феєрверків, фінансування 13-ї щорічної виплати за державною пенсійною системою, оподаткування подружніх пар та пом’якшення правил експорту військової техніки. За даними Anadolu Agency, очікувана явка становить 52%, що перевищує довгостроковий середній показник у 47,3%.

Федеральна рада та парламент Швейцарії рекомендують схвалити фінансування додаткової пенсійної виплати й поправки до закону про військові матеріали. Водночас вони виступають проти ініціатив щодо феєрверків і податків для подружніх пар.

Феєрверки та пенсійне фінансування

Ініціатива про феєрверки передбачає заборону продажу й використання гучних піротехнічних виробів по всій країні. Тихіші альтернативи, зокрема бенгальські вогні та піротехнічні вулкани, пропонують залишити дозволеними. Кантони зможуть робити винятки для великих публічних святкувань, але не для приватних осіб. За останнім опитуванням інституту gfs.bern, 63% респондентів підтримують обмеження, а 35% виступають проти.

Окремо виборці вирішуватимуть, як фінансувати 13-ту щорічну виплату за системою державних пенсій AVS, яку схвалили у березні 2024 року. Близько 2,6 млн пенсіонерів мають уперше отримати цю виплату в грудні. Парламент пропонує підвищити стандартну ставку ПДВ з 8,1% до 8,5%, а ставку для готельного розміщення — з 3,8% до 4%. Знижена ставка 2,6% на продукти харчування та ліки не зміниться. Проти цієї пропозиції висловилися 51% учасників опитування, підтримали її 46%.

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Податки та експорт озброєнь

Ініціатива партії «Центр» пропонує усунути податкові невигоди для подружніх пар у системі прямого федерального оподаткування. Нині доходи подружжя обчислюють спільно, через що деякі пари можуть сплачувати більше, ніж неодружені партнери з такими самими доходами. Згідно з опитуванням, підтримка ініціативи знизилася з 55% у жовтні до 40%, а частка противників зросла до 54%.

Також на голосування винесено поправку до закону про військові матеріали. Вона дозволила б постачати військову техніку країнам-партнерам, залученим до збройних конфліктів, якщо це сумісне зі швейцарським нейтралітетом та інтересами зовнішньої або безпекової політики країни. Після початку війни Росії проти України Швейцарія відхилила запити Німеччини, Данії та Іспанії на передачу Україні техніки швейцарського виробництва. За даними Федеральної ради, про які повідомляв швейцарський суспільний мовник SRF, запропоновані зміни не дозволять ані прямих, ані непрямих передач озброєнь Україні. За поправку готові голосувати 49% опитаних, проти — 46%.

Для схвалення ініціатив щодо феєрверків і податків для подружжя, а також рішення про пенсійне фінансування потрібна більшість голосів виборців і кантонів. Поправці до закону про військові матеріали достатньо більшості голосів виборців.

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