У Швейцарії відбудеться референдум щодо змін до Закону про військові матеріали, які передбачають послаблення обмежень на експорт швейцарської зброї та військового обладнання. Голосування стало черговим етапом дискусії про традиційний нейтралітет країни, що загострилася після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Як повідомляє The Japan Times, парламент наприкінці минулого року схвалив поправки, однак їх оскаржили, після чого було призначено референдум. За останніми опитуваннями, 49% респондентів підтримували зміни, а перевага прихильників не перевищувала трьох відсоткових пунктів.

Чинні обмеження

За правилами, посиленими наприкінці 2021 року, Швейцарія не може постачати озброєння державам, залученим до збройних конфліктів. Через це країна блокувала постачання до України зброї швейцарського виробництва. У 2023 році швейцарська влада також не дозволила державній компанії Ruag продати Німеччині майже 100 танків, які Берлін планував відремонтувати й передати Україні.

Професорка міжнародного права Лозаннського університету Евелін Шмід заявила, що Швейцарії складно виробити послідовну стратегію від початку війни в Україні. За її словами, країна не може одночасно зберігати постійний нейтралітет і постачати зброю, коли це відповідає її інтересам.

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Що передбачають поправки

Зміни мають скасувати положення, за яким інші країни повинні отримувати згоду Швейцарії для передавання швейцарського військового обладнання іншій державі. Противники ініціативи вважають, що це послабить контроль за кінцевим призначенням зброї та створить ризик її потрапляння до держав-ізгоїв або терористичних угруповань.

Водночас оборонна промисловість і уряд підтримують поправки. Вони аргументують це необхідністю зберегти швейцарський сектор у міжнародних виробничих ланцюгах і забезпечити доступ до матеріалів для оборони. Оновлений закон також має визначити перелік «держав-партнерів», яким можна буде продавати швейцарську зброю навіть під час конфлікту, та надати більше гнучкості у торгівлі зі США — другим за значенням ринком для оборонного сектору країни.

Водночас зміни не означатимуть постачання зброї Україні. У матеріалі зазначено, що через швейцарське ембарго проти Росії передавання озброєнь Києву дало б Україні військову перевагу, несумісну з нейтралітетом Швейцарії.

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