У Швейцарії роботизовану руку навчили ходити на пальцях — ScienceAlert

Дослідники ETH Zurich у Швейцарії навчили роботизовану руку пересуватися на кінчиках пальців, підводитися після падіння та натискати клавіші клавіатури, утримуючи рівновагу іншими пальцями. Розробка може дати роботам змогу виконувати завдання у вузьких просторах, куди не може потрапити їхній корпус.

Як повідомляє ScienceAlert, команда використала комерційно доступну роботизовану руку WUJI, додавши до неї батарею, компактний комп’ютер і датчик руху. Загальна маса пристрою становить 818 грамів, а живлення й обчислювальне обладнання встановили на тильній частині руки.

Навчання у симуляції

Програмне забезпечення тренували у симуляції методом навчання з підкріпленням. Рух у заданому напрямку давав системі винагороду, тоді як надмірне хитання знижувало оцінку. Розробники також врахували різну довжину пальців і розташування великого пальця, що ускладнюють пересування руки.

Після цього рухи перенесли на фізичний пристрій, вимірявши реакцію суглобів на команди та ковзання кінчиків пальців поверхнею. Автор дослідження Амірхоссейн Каземіпур зазначив, що важливими були адаптація навчання до форми руки й точне узгодження симуляції з реальним обладнанням.

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Випробування на поверхнях

Під час демонстрацій рука пересувалася на 14 поверхнях, зокрема дерев’яній підлозі, металевій решітці, траві та гравії. Оператор задавав напрямок руху геймпадом, а бортова система координувала рух пальців і баланс без камер. На килимку пристрій у середньому рухався зі швидкістю 9,3 сантиметра за секунду у 21 запуску.

У тестах на самостійне підведення після падіння рука успішно впоралася у 21 із 25 спроб: у чотирьох випадках пальці зачепилися один за одного. Окремо навчений контролер правильно натиснув потрібну клавішу зі стрілкою у 29 із 32 послідовних команд. Руку також застосували для введення ходів у головоломці Sokoban, а для штовхання куба використали камеру над робочою зоною, яка відстежувала положення руки та предмета.

Дослідження оприлюднили як препринт на arXiv, воно ще не пройшло рецензування. Наступним завданням команда називає поєднання окремих навичок у складніші дії, підвищення надійності роботи та оснащення руки вбудованим зором.

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