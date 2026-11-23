Науковці Базельського університету у Швейцарії виявили у мишей дві групи нейронів у стовбурі мозку, які беруть участь у формуванні потреби у сні. Тривале пригнічення цих клітин зменшило час сну тварин приблизно на 70%, повідомляє ScienceDaily.

Нейрони активізуються під час неспання

Команда під керівництвом професора Алекса Шира з Biozentrum Базельського університету досліджувала активність мозку мишей за звичайного циклу сну й неспання, після тривалого позбавлення сну та під час відновного сну. До роботи також долучилися дослідники медичного центру Beth Israel Deaconess і Обернського університету.

У стовбурі мозку вчені визначили дві популяції клітин — ГАМКергічні та серотонінергічні нейрони. Їхня активність поступово зростала, що довше миші не спали, і знижувалася після засинання. Це свідчить, що клітини не лише відстежують тривалість неспання, а й беруть участь у наростанні потреби у сні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Активація подовжувала сон

Штучна активація обох груп нейронів спричиняла довший і глибший сон у мишей, подібний до відновного сну після тривалого неспання. Натомість після пригнічення цих клітин тварини менше спали та могли залишатися бадьорими.

Під час тривалого пригнічення обох груп нейронів миші спали приблизно на 70% менше від норми. Водночас у більшості тварин не спостерігали частини серйозних поведінкових порушень, які зазвичай пов'язують із тривалим недосипанням. Наступним етапом дослідники планують з'ясувати, як ці нейрони взаємодіють з іншими ділянками мозку та які молекулярні механізми створюють потребу у сні.

Читай нас у