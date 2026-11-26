У Швейцарії дослідники Empa — Швейцарських федеральних лабораторій матеріалознавства і технологій — випробували «живий» гідрогель для лікування інфікованих ран. Матеріал поєднує бактеріофаги — віруси, що вибірково уражають бактерії, — та пробіотичні молочнокислі бактерії. За даними News-Medical, у лабораторних культурах і моделі рани шкіри людини ex vivo терапія знищувала Pseudomonas aeruginosa протягом 24 годин та повністю запобігала утворенню біоплівок.

Послідовна дія фагів і пробіотиків

Гідрогель містить коктейль із двох типів фагів і мікрогранули з лактобактеріями. Гранули виготовили з альгінату — біополімеру, який отримують із морських водоростей. За задумом науковців, фаги швидко атакують цільові патогени та можуть знищувати бактерії, стійкі до кількох препаратів, не шкодячи корисній бактеріальній флорі поблизу.

Лактобактерії діють пізніше: вони мають протимікробний ефект і, за словами дослідника Empa Куна Рена, підтримують загоєння ран, сприяючи регенерації тканин. Команда вивчала поєднання фагів і лактобактерій у культурах бактерій in vitro та на моделі шкірної рани ex vivo.

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Матеріал активується за наявності патогенів

Конструкцію гідрогелю розробили так, щоб її могли розщеплювати патогени Pseudomonas aeruginosa. Це має забезпечувати вивільнення терапевтичних мікроорганізмів лише тоді, коли в рані є збудник. Як зазначили дослідники, такий підхід також може запобігати розвитку стійкості всередині лікувального гелю.

Фагово-пробіотична комбінація не лише перешкоджала появі біоплівок, а й суттєво зменшувала вже сформовані. Окреме дослідження команди Empa та Університету Копенгагена, опубліковане в журналі npj Antimicrobials and Resistance, показало, що лактобактерії порушують формування джгутиків Pseudomonas і змінюють поверхневу структуру патогенів. Автори назвали результати лабораторних тестів обнадійливими та наголосили на необхідності подальших досліджень.

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