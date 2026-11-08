У Швеції 19-річного звинуватили у плануванні атаки на школу — The Local Sweden

У Швеції 19-річному чоловікові висунули обвинувачення у плануванні ножового нападу на старшу школу в місті Гальмстад на півдні країни. За даними прокуратури, він планував поранити або вбити людей від імені угруповання «Ісламська держава». Про це повідомляє The Local Sweden.

Обвинувачення та судовий розгляд

Як заявила прокуратура, чоловік планував здійснити напад у період від 1 березня до 13 квітня. Йому також висунули обвинувачення у належності до терористичної організації та публічному підбурюванні до тероризму.

Чоловіка затримали у квітні, його ім’я не розголошують. Початок судового процесу запланований на 19 листопада, а слухання, як очікується, триватимуть чотири дні.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Заява служби безпеки

Шведська служба безпеки Säpo, яка проводила досудове розслідування, заявила, що обвинувачений переглядав і поширював в інтернеті насильницькі ісламістські пропагандистські матеріали. За даними служби, він заявляв про готовність присягнути на вірність «Ісламській державі» та закликав інших поширювати повідомлення цього угруповання.

Керівник операцій Säpo Фредрік Галлстрьом заявив, що основна загроза нині походить від людей, які діють самостійно та обирають легкодоступні цілі, використовуючи прості засоби, зокрема клинкову зброю. Він також зазначив, що молодь і діти споживають значні обсяги пропаганди та матеріалів із графічним насильством у соціальних мережах і на інших цифрових платформах.

Читай нас у