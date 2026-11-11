У Швеції 2,82% пацієнтів забирали опіоїди через 4–6 місяців після операцій — News-Medical

У Швеції 2,82% дорослих пацієнтів продовжували забирати опіоїдні препарати в аптеках як у перші три місяці, так і через чотири—шість місяців після операції. Такий результат отримали в дослідженні, що охопило 1 245 211 людей, прооперованих у країні у 2018–2022 роках, повідомляє News-Medical.

До вибірки ввійшли пацієнти, які протягом більшої частини року до операції не забирали опіоїди. Після хірургічного втручання препарати в обох зазначених періодах забрали 35 132 людини. За оцінкою автора роботи Клаеса Гедди з Каролінського інституту, це відповідає приблизно 7 тис. пацієнтів на рік у Швеції.

Фактори підвищеного ризику

Вищу ймовірність подальшого забирання опіоїдів після операції дослідники пов’язали зі старшим віком, більшою кількістю супутніх захворювань, нещодавнім діагнозом раку, хронічним болем, тривогою або депресією, а також проблемами з алкоголем чи наркотиками. Екстрене оперативне втручання також було пов’язане з вищим ризиком.

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Пацієнти, які забирали опіоїди вже в перший тиждень після операції, більш ніж удвічі частіше продовжували забирати їх через кілька місяців. За словами Гедди, частину факторів ризику можна визначити ще до хірургічного втручання, тоді як призначення знеболення після операції є чинником, на який може впливати система охорони здоров’я.

Зменшення раннього застосування

В іншому дослідженні за участю 842 пацієнтів після великих операцій на товстій і прямій кишці опіоїди застосовували за потреби, а не за фіксованим графіком, разом з іншими знеболювальними. За чотири роки медіанне споживання опіоїдів зменшилося на 70%. Наприкінці періоду майже кожен третій пацієнт не отримував таких препаратів упродовж перших шести днів після операції.

Водночас дослідники наголосили, що ще потрібно з’ясувати, чи знижує менше раннє застосування опіоїдів ризик їх тривалого використання після операції.

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