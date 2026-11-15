У Швеції банди дедалі частіше вербують дівчат для перевезення зброї — Tagesschau

У Швеції кримінальні мережі дедалі частіше вербують дівчат і молодих жінок, зокрема для перевезення наркотиків і зброї. Банди приваблюють їх обіцянками швидкого заробітку та визнання, повідомляє Tagesschau.

Жінки у кримінальних мережах

За даними дослідження Шведської ради з питань запобігання злочинності, поліція зареєструвала майже 10 тисяч дівчат і жінок як учасниць кримінальних мереж або осіб, пов’язаних із ними. Загалом у таких мережах зафіксували близько 62 тисяч людей, з яких приблизно 16% становлять жінки.

Дівчата в цих угрупованнях зазвичай мають менший вплив, ніж хлопці, та рідше входять до сталої ієрархії. Вони можуть перевозити або зберігати наркотики, брати участь у шахрайстві чи підготовці насильницьких злочинів. Експерт шведського телебачення з питань бандитської злочинності Діамант Саліху зазначив, що жінкам може бути легше наблизитися до потенційних жертв, оскільки до них тривалий час ставилися з меншою підозрою, ніж до чоловіків.

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Менше стрілянини, але ризик зберігається

Водночас рівень бандитського насильства у країні останнім часом знизився. У першому півріччі 2026 року шведська поліція зареєструвала 39 стрілянин — найменше від початку ведення такої статистики у 2017 році. За аналогічний період попереднього року було зафіксовано 86 стрілянин. Також скоротилася кількість атак із використанням вибухівки.

Попри це, слідчі й надалі фіксують залучення дуже молодих людей до тяжких злочинів. Протягом останніх місяців у кількох справах щодо замахів на вбивство серед затриманих ймовірних виконавиць були дівчата-підлітки. Улітку парламент Швеції вирішив знизити вік кримінальної відповідальності з 15 до 14 років у відповідь на насильство серед молоді.

У передмістях Стокгольма батьки також організовують нічні патрулі, щоб не допустити втягнення підлітків у злочинні мережі. У комуні Єрфелла групи матерів і батьків у вихідні обходять вулиці, розмовляють із молоддю та повідомляють владі про підозрілі ситуації.

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