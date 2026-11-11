У Швеції чотири партії планують переговори щодо формування уряду — The Local Sweden

У Швеції Соціал-демократична партія та Партія зелених 11 листопада мають зустрітися з Партією центру і Лівою партією, щоб обговорити можливості формування життєздатної урядової коаліції. Про це повідомляє The Local Sweden.

Спроба подолати розбіжності

Речниця Партії зелених з економічних питань Янін Альм Еріксон заявила шведському телеканалу SVT, що чотири партії зустрінуться, якщо не станеться нічого непередбаченого. Переговори мають бути присвячені подоланню розбіжностей щодо складу майбутнього уряду.

За її словами, глухий кут зберігатиметься, доки Партія центру відмовляється підтримати уряд, до якого входитимуть міністри від Лівої партії, а Ліва партія не погоджується підтримувати кабінет без своїх міністрів.

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Позиція Партії зелених

Альм Еріксон зазначила, що Партія зелених і надалі вважає участь усіх чотирьох політичних сил найкращим і найстабільнішим варіантом. На її думку, уряд більшості за участю цих партій забезпечив би стабільність і виконання домовленостей.

Переговори відбуваються після того, як лідерка Партії центру Елісабет Танд Рінгквіст послабила опозицію до підтримки уряду, який залежав би від голосів ультраправих «Шведських демократів». Вона дала лідерам Поміркованої коаліційної партії Ульфу Крістерссону та Соціал-демократичної партії Магдалені Андерссон тиждень, щоб представити найкращий загальний пакет політик і конфігурацій уряду.

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