У Швеції Соціал-демократична партія, Партія центру, Партія зелених і Ліва партія погодили параметри майбутнього закону, який має зупинити депортації молодих людей, що прибули до країни як утриманці своїх батьків. Ініціатива стосується людей, яким відмовили у дозволі на проживання 20 липня 2021 року або пізніше. Про це повідомляє The Local Sweden.

Рішення комітету

У вівторок Комітет соціального страхування, який опікується міграційним законодавством, ухвалив рішення, що визначає сферу дії майбутнього закону. Чотири партії погодили його положення в межах роботи комітету.

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Подальші кроки

Повний текст законопроєкту партії планують підготувати в найближчі місяці. Наразі у Швеції немає сформованого уряду, тому роботу над документом мають продовжити в комітеті.

Партії сподіваються, що після оприлюднення параметрів майбутнього законодавства Шведська міграційна служба призупинить ухвалення рішень про депортацію до формування нового уряду. Вони також розраховують, що нові норми набудуть чинності не пізніше осені 2027 року.

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