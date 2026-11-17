У Швеції ціни на електроенергію цієї зими можуть бути дещо вищими, ніж у сезоні 2022–2023 років під час енергетичної кризи. Такий прогноз оприлюднив постачальник електроенергії Bixia, повідомляє The Local Sweden.

Прогноз на зимові місяці

За оцінкою Bixia, середня ціна електроенергії у Північній Європі в період із грудня до лютого становитиме близько 1,70 шведської крони за кіловат-годину. Компанія зазначила, що це трохи більше за показники зимового сезону 2022–2023 років.

Аналітик Bixia Йоган Сігвардссон наголосив, що невизначеність залишається незвично високою, тому ціни можуть суттєво коливатися в обидва боки.

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Найвищі ціни очікують на півдні

За прогнозом, домогосподарства й підприємства південної Швеції зіткнуться з найвищими цінами. На місцевий ринок впливають ціни на електроенергію в Німеччині та Данії. У зоні SE4, яка охоплює Сконе, Блекінге та частини Галланду і Смоланду, ціна в зимові місяці може сягнути 1,80 крони за кіловат-годину.

У зоні SE3, до якої входять Стокгольм, Гетеборг і регіон Мелардален, Bixia прогнозує близько 1,50 крони за кіловат-годину. У зонах SE1 і SE2, розташованих переважно на північ від річки Далельвен, очікують значно нижчий рівень — приблизно 0,70 крони за кіловат-годину.

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