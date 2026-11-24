Парламент Швеції 30 листопада голосуватиме за надання прем’єр-міністру Ульфу Крістерссону нового чотирирічного мандата. Як повідомляє The Local Sweden, переговори про формування уряду зайшли в глухий кут після парламентських виборів 13 вересня.

Розподіл місць у парламенті

На виборах лівоцентристська опозиція здобула 176 місць, тоді як правий блок Крістерссона, до якого входять Шведські демократи з антиімміграційною позицією, отримав 173 мандати. Чотири партії лівоцентристського блоку не змогли сформувати уряд через ідеологічні розбіжності.

Крістерссон не має парламентської більшості й перед голосуванням намагатиметься заручитися підтримкою Центристської партії, яка нині схиляється до лівого політичного спектра. Партія досі відмовлялася співпрацювати з урядом, на який впливають ультраправі Шведські демократи або соціалістична Ліва партія.

Ризик позачергових виборів

Спікер парламенту Андреас Норлен заявив, що поки невідомо, чи схвалить парламент кандидатуру Крістерссона 30 листопада. Якщо голосування буде невдалим, має відбутися ще одне голосування за прем’єра. Норлен зазначив, що такий розвиток подій створює значний ризик позачергових виборів.

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За процедурою спікер може винести на голосування законодавців до чотирьох кандидатур на посаду прем’єр-міністра. Якщо всі такі голосування завершаться безрезультатно, у Швеції мають призначити позачергові вибори.

Дві попередні спроби обрати главу уряду вже завершилися невдачею: 15 жовтня парламент не підтримав лідерку Соціал-демократичної партії Магдалену Андерссон, а 3 листопада — лідерку Центристської партії Елісабет Танд Рінгквіст. Востаннє позачергові вибори у Швеції проводилися 1958 року.

Швеція вже мала тривалі переговори щодо формування уряду: після виборів 2022 року вони тривали 37 днів, а після голосування 2018 року — 134 дні.

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