У Швеції дедалі більше іноземців отримують листи від Міграційного агентства про перевірку можливого відкликання постійного дозволу на проживання. Наразі агентство має 7884 відкриті справи про відкликання дозволів на проживання, повідомляє The Local Sweden.

Відомство не уточнило, скільки з цих справ пов’язані з підозрами щодо первинних підстав для надання дозволу. Загальна кількість також охоплює випадки виїзду людини зі Швеції, зміни умов у країні походження біженців і стандартне відкликання старих дозволів на роботу після зміни роботодавця.

Пріоритет для міграційного агентства

За статистикою Міграційного агентства, щорічна кількість відкликаних тимчасових і постійних дозволів на проживання зросла вчетверо після приходу до влади уряду Тідьо у 2022 році. У 2023 році уряд доручив агентству надавати пріоритет справам про відкликання дозволів і створити систему моніторингу результатів. Таке доручення повторювали у 2024, 2025 та 2026 роках.

У квітні 2024 року агентство започаткувало стратегічний напрям, присвячений відкликанню дозволів, організованій злочинності та загрозам національній безпеці. У березні 2025 року воно офіційно створило контрольний підрозділ приблизно зі 100 працівниками, який розробляє процедури та надає рекомендації співробітникам. Ще близько 100 працівників в інших підрозділах займаються справами про відкликання дозволів.

Із листопада 2024 року до кінця 2025 року два підрозділи, що розглядають заяви на громадянство, передали до підрозділу відкликання дозволів відомості про 637 заявників, чиї постійні дозволи могли бути переглянуті.

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Початок перевірки не означає відкликання

Керівник секції національного оперативного підрозділу Міграційного агентства Оскар Екблад зазначив, що для початку перевірки потрібен нижчий поріг доказів, ніж для фактичного відкликання дозволу. Інформація для розгляду може надходити від інших державних органів, приватних осіб або працівників, які розглядають заяви на громадянство, возз’єднання сім’ї чи інші дозволи.

Імміграційний адвокат Юстбі Джуанват заявив, що агентство переглядає попередні справи та пояснення заявників, шукаючи невідповідності або ознаки можливої неправдивої інформації. За його словами, у 2026 році він уже вів від 10 до 20 таких справ, тоді як у 2025 році мав одну.

Серед справ, якими займався адвокат, були випадки, коли люди отримували постійний дозвіл через шлюб або партнерство, а невдовзі припиняли стосунки. В одному з таких випадків Міграційний суд у Гетеборзі скасував рішення про відкликання дозволу після того, як заявниця надала докази справжності шлюбу.

У липні набув чинності закон про «неналежну поведінку». Він скасував вимогу про наявність «особливих причин» для відкликання дозволу, який діє понад чотири роки, однак ця зміна поширюється лише на дозволи, видані після набуття законом чинності. Закон також дозволяє відкликати постійний дозвіл через неналежну поведінку, якщо принаймні частина такої поведінки сталася після липня.

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