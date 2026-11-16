У Швеції посилять перевірки для оплати за рахунком з 20 листопада — The Local Sweden

У Швеції 20 листопада набуде чинності новий Закон про споживче кредитування, який передбачає ретельніші перевірки клієнтів сервісів оплати за рахунком, зокрема Klarna та Qliro. Як повідомляє The Local Sweden, Klarna вже почала просити користувачів свого застосунку заповнювати відомості про особисті фінанси та життєві обставини, щоб оцінити їхню платоспроможність.

Ретельніша перевірка

За словами юристки Шведського агентства у справах споживачів Анни Ліндстрьом, постачальники кредитів будуть зобов’язані ставити більше запитань і збирати ширший перелік даних. Вона пояснила, що перевірка має бути ретельною, тоді як раніше компанії мали більше розсуду щодо її проведення.

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Закон ухвалили у січні 2026 року. Його дія поширюється на більшу кількість видів кредитування, зокрема на безвідсоткові кредити, які надають треті сторони, такі як Klarna або подібні компанії. Мета змін — протидія надмірній заборгованості споживачів.

Які дані можуть запитати

Клієнтів можуть попросити вказати річний дохід, кількість дітей і тип зайнятості. Ті, хто не надасть таких відомостей, можуть не отримати можливості оплатити покупку за рахунком. Водночас вони зможуть розрахуватися дебетовою карткою, якщо на ній достатньо коштів.

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