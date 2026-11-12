Дослідники Королівського технологічного інституту KTH у Швеції випробували гідрогелі з волокон пшеничних і житніх висівок для інкапсуляції модельних малих молекул і білків. Як повідомляє News-Medical, технологію розглядають як можливий спосіб доставляти потенційні засоби для лікування захворювань товстої кишки, зокрема виразкового коліту, хвороби Крона або колоректального раку.

Реакція на фермент кишкових бактерій

Основою гідрогелів став арабіноксилан — рослинне волокно, виділене з пшеничних і житніх висівок. Дослідники шукали альтернативу поширеним оболонкам для ліків, які розчиняються за певного рівня кислотності, зазвичай близького до pH 7 у товстій кишці.

Робота зосереджена на β-ксиланазі — ферменті, який виявляють серед бактерій товстої кишки та який може перетравлювати рослинні волокна. Фермент розщеплює волокнисту мережу арабіноксиланового гелю, завдяки чому можуть вивільнятися інкапсульовані молекули.

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Потрібні подальші дослідження

У випробуваннях гідрогелі з житнього арабіноксилану повністю утримували модельний білок, а після дії β-ксиланази вивільняли значну його частину. Науковці також вивчали, як змінювати властивості гелів за допомогою, зокрема, сублімаційного сушіння.

За словами директора дослідницького центру PLENTY та професора глікознавства KTH Франсіско Вілаплани, у майбутньому підхід може знайти застосування для пероральної доставки ліків або пробіотиків до кишківника. Водночас поки невідомо, чи зможе такий гель витримати проходження через шлунок і тонку кишку під час травлення в живому організмі.

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