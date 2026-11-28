У Швеції одна доза псилоцибіну в поєднанні з психологічною підтримкою була пов’язана зі швидким зменшенням симптомів депресії у пацієнтів із повторюваними епізодами помірної або тяжкої депресії. Це показало перше у країні рандомізоване подвійне сліпе клінічне дослідження, про яке повідомляє ScienceDaily.

У випробуванні другої фази взяли участь 35 людей віком від 20 до 65 років. Одній групі одноразово дали 25 мг псилоцибіну — психоделічної сполуки, що міститься в деяких грибах, — іншій призначили ніацин як активне плацебо. Усі учасники пройшли п’ять сеансів психологічної підтримки до, під час і після лікування.

Зміни за вісім днів

Стан учасників оцінювали за шкалою депресії Монтгомері — Асберга. Через вісім днів після введення речовини середній показник у групі псилоцибіну знизився на 9,7 бала, тоді як у групі плацебо — на 2,4 бала. Різниця у 7,3 бала була статистично значущою та клінічно відчутною, зазначили дослідники.

За самооцінками учасників, перевага псилоцибіну над плацебо стала помітною вже на другий день після лікування. Статистично значуща різниця зберігалася трохи понад три місяці. Через шість тижнів ремісії досягли 53% учасників, які отримали псилоцибін, проти 6% у групі плацебо.

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Обмеження та побічні ефекти

Під час оцінки через рік 53% учасників групи псилоцибіну також перебували в ремісії. Водночас частина людей із групи плацебо на той момент теж одужала, тому дослідники вже не встановили статистично значущої різниці між групами.

Більшість небажаних реакцій були легкими або помірними та минали відносно швидко. Проте двоє учасників, які отримали псилоцибін, мали тяжку тривогу, що тривала та потребувала медичної допомоги.

Автори також звернули увагу на складність збереження засліплення у дослідженнях психоделіків: майже всі учасники правильно визначили, чи отримували псилоцибін або плацебо. Це могло вплинути на результати через очікування від лікування. Науковці планують проаналізувати дані ПЕТ-сканування, зразки крові та спинномозкової рідини, щоб дослідити можливі біологічні механізми дії псилоцибіну.

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