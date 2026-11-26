У Швеції 26 листопада ціна електроенергії має сягнути найвищого рівня з грудня 2022 року. Навіть північні регіони країни, які зазвичай не стикаються з високими цінами, очікують різкого подорожчання.

Ціни на рівні грудня 2022 року

За даними The Local Sweden, системна ціна на електроенергію для всього Північного регіону на біржі Nord Pool становитиме 3,19 шведської крони за кіловат-годину. Це найвищий показник від початку року та найбільший рівень із грудня 2022 року.

У північних електроенергетичних зонах Швеції середня добова ціна наближається до 3 крон за кіловат-годину. У більшості Європи цього дня вартість електроенергії також очікується на рівні трохи понад 3 крони за кіловат-годину.

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Послаблення вітру та зупинка реактора

Серед причин стрибка цін видання називає послаблення вітру та тимчасову зупинку на кілька днів фінського ядерного реактора Олкілуото-3 — найбільшого в Північному регіоні.

Схожа ситуація очікується і в п’ятницю через холодну погоду за високого атмосферного тиску та низьке виробництво вітрової електроенергії. Згодом певне полегшення можливе з приходом нових областей низького тиску.

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