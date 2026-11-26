Під час підводних розкопок біля південного узбережжя Швеції археологи виявили фрагменти кольчуги на затонулому в 1495 році королівському військовому кораблі «Грибсхунден», також відомому як «Грифон». Судно було флагманом дансько-норвезького короля Ганса. Як повідомляє Live Science, знахідку зробили в зоні під носовою бойовою платформою корабля.

Кольчуга та скриня

Фрагменти кольчуги з мідного сплаву лежали відкрито на місці кораблетрощі. Керівник проєкту «Грифон», археолог Стокгольмського університету Рольф Вармінг зазначив, що виявлення сталося випадково та свідчить про значний обсяг ще не досліджених матеріалів на затонулому судні.

Дослідники також знайшли незвичну скриню для боєприпасів, яку німецькою називають zeuglade. Команда відібрала зразки, щоб установити її вміст і з’ясувати, чи збереглися в ній сліди пороху. Біля скрині зафіксували й інші предмети, які можуть вказувати на наявність додаткових скринь. Археологи припускають, що ця ділянка могла бути місцем зберігання військового спорядження.

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Корабель короля Ганса

«Грифон» використовували як своєрідний плавучий замок короля Ганса. У 1495 році він прямував до Кальмара, де монарх мав вести переговори про політичний союз і домагатися повернення Швеції до союзу з Данією та Норвегією. На борту перебували близько 150 німецьких найманців.

Під час зупинки в порту Роннебю корабель загорівся — імовірно, після удару блискавки — та затонув. Очевидці, яким вдалося врятуватися, повідомляли про загибель багатьох людей. Король на час катастрофи перебував на березі. У 1970-х роках судно повторно виявили в Балтійському морі, а у 2013 році археологи офіційно ідентифікували його як «Грифон».

Походження спорядження ще вивчають

За історичними джерелами, на кораблі були німецькі ландскнехти, тому кольчуга та скриня могли належати їм. Водночас дослідники наголошують, що функцію цієї ділянки корабля та власників предметів ще не встановили. Нині вони проводять хімічний аналіз, щоб визначити походження обладунків і скрині та дослідити військове постачання й логістику.

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