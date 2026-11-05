У Сибіру виявили найдавніші докази вживання канабісу — Live Science

У курганному похованні Туннуг в Уюкській долині Південного Сибіру археологи знайшли докази вживання канабісу близько 2800 років тому. У могилі виявили насіння рослини, а в зразках людського волосся — хімічні сигнали, що відповідають тетрагідроканабінолу та канабінолу, повідомляє Live Science.

Насіння та сліди у волоссі

Дослідники вивчили так званий царський курган, у центрі якого розташовувалися чотири дерев'яні споруди з кількома трунами зі стовбурів дерев. Усередині споруд археологи виявили скупчення дрібного насіння Cannabis ruderalis — дикорослого різновиду канабісу.

У похованні знайшли понад 1000 цілих насінин і приблизно 500 фрагментів. Радіовуглецеве датування віднесло їх до періоду між 800 і 760 роками до нашої ери. Аналіз кількох зразків людського волосся виявив сигнали, що відповідають ТГК і канабінолу — психоактивним сполукам, пов'язаним із канабісом. Водночас застосовані тести не дали змоги визначити кількість ужитої речовини.

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Припущення щодо поховального ритуалу

На дерев'яних поховальних конструкціях лежали скелети коней, які, за описом дослідників, були частиною скіфської поховальної традиції. Вона передбачала жертвопринесення коней і людей. Автори дослідження зазначили, що в цьому князівському похованні, ймовірно, відбувалися також людські жертвопринесення.

Перший автор роботи, археолог Інституту геоантропології Макса Планка в Єні Джино Каспарі, заявив, що молекулярні сліди у волоссі та насіння походять з однієї могили й свідчать про використання канабісу через його одурманювальні властивості. Дослідники припустили, що рослину могли застосовувати для заспокоєння людей, яких включали до ритуалів, однак це є інтерпретацією поховального контексту.

Роботу опублікували в журналі Science. Науковці вже розпочали секвенування частини рослинних зразків, щоб більше дізнатися про одомашнення та поширення цієї культури.

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