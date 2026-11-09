У Сіднеї 15-річного хлопця кілька разів поранили біля школи — ABC News Australia

У передмісті Касула на південному заході Сіднея в Австралії 15-річного хлопця кілька разів поранили біля школи Casula High School. Про це повідомляє ABC News. Після нападу підлітка доправили до лікарні Liverpool Hospital.

Виклик екстрених служб

Поліція штату Новий Південний Уельс заявила, що екстрені служби викликали на Myall Road у Касулі незадовго до 8:30. Причиною виклику стали повідомлення про напад біля школи. Правоохоронцям повідомили, що хлопця кілька разів поранили в ділянку живота.

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Стан потерпілого

Парамедики надали потерпілому допомогу на місці події, після чого перевезли його до Liverpool Hospital. Його стан оцінюють як тяжкий, але стабільний. На місці нападу облаштували криміналістичну зону, поліція розслідує обставини інциденту.

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