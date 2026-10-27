У Сіднеї 17-річному висунули обвинувачення через пожежу — ABC News Australia

В австралійському Сіднеї 17-річному юнаку висунули обвинувачення у зв’язку з пожежею в житловому будинку в Абботсфорді. Унаслідок займання чотирьох людей госпіталізували через вдихання диму, серед них — 88-річна жінка. Будинок був повністю знищений вогнем, повідомляє ABC News.

Постраждалі та гасіння пожежі

Пожежа сталася у вівторок. Близько 4:00 на місце прибули 40 пожежників на 10 автомобілях. Із будинку врятували 88-річну жінку, її сина та його дружину, яких згодом доправили до лікарні через вдихання диму.

Також госпіталізували 49-річного чоловіка, який піднявся драбиною, щоб урятувати літню жінку. Ще одному чоловікові, якого поліція назвала давнім орендарем будинку, надали медичну допомогу, однак госпіталізація йому не знадобилася.

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Затримання та обвинувачення

За даними поліції, близько 23:00 у вівторок юнака затримали в будинку в Меррілендсі. Йому надали допомогу через опіки рук і ніг, після чого доправили до лікарні. Його стан оцінюють як стабільний.

Під час обшуку детективи вилучили кілька предметів, що становлять інтерес для слідства. Підліткові висунули обвинувачення у пошкодженні майна вогнем або вибухом на суму понад 15 тисяч австралійських доларів. Також його обвинувачують у перебуванні в транспортному засобі, заволодіння яким відбулося без згоди власника, та в отриманні майна шляхом обману.

Підліткові відмовили в заставі. Очікується, що в середу він постане перед судовим підрозділом у Парраматті, який розглядає питання застави.

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