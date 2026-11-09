У Сіднеї двох поліцейських звинуватили у справі про ймовірний наїзд — ABC News Australia

У Сіднеї, Австралія, двом поліцейським штату Новий Південний Уельс висунули обвинувачення у справі про ймовірний наїзд службового автомобіля на 25-річну жінку, яка їхала електровелосипедом, та залишення місця ДТП. Про це повідомляє ABC News Australia.

Обставини інциденту

За даними поліції штату Новий Південний Уельс, жінка їхала електровелосипедом поблизу Glebe Point Road у внутрішньому заході Сіднея приблизно о 5:00 у вівторок, 12 травня. Її збив поліцейський автомобіль із розпізнавальними знаками.

Поліція заявила, що правоохоронці, які були на чергуванні, нібито не зупинилися, щоб надати допомогу, та поїхали з місця події. Після цього жінка викликала екстрені служби й повідомила про інцидент поліції.

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Які обвинувачення висунули

27-річному констеблю висунули обвинувачення у невиконанні законного наказу як поліцейським, недбалому керуванні транспортним засобом і ненаданні даних іншому водієві. Поліція стверджуватиме в суді, що саме він керував службовим авто під час зіткнення.

Другому констеблю, якому 25 років, висунули обвинувачення у невиконанні законного наказу як поліцейським. Обом вручили повідомлення про необхідність з’явитися до суду Даунінга 15 січня. Поліція штату Новий Південний Уельс переглядає статус їхньої служби.

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