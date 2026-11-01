У Сіднеї озброєна поліція розпочала патрулювання після стрілянини на Бонді-Біч — BBC News

У Сіднеї, Австралія, озброєні поліцейські почали патрулювання після смертельної стрілянини на Бонді-Біч у грудні. Спеціально підготовлені офіцери нового підрозділу Armed Response Command (ARC) нестимуть службу в популярних туристичних районах із довгоствольною зброєю, повідомляє BBC News.

Патрулювання людних місць

Поліція штату Новий Південний Уельс заявила, що співробітники ARC також патрулюватимуть великі заходи, зокрема спортивні матчі, та місця богослужінь. Метою підрозділу є запобігати серйозним загрозам, стримувати їх і швидко реагувати на інциденти за участі озброєних нападників.

У поліції зазначили, що ARC має бути добре помітним у місті: його офіцери пересуватимуться на спеціалізованих автомобілях і носитимуть гвинтівки. Детектив-суперінтендант Ендрю Еванс заявив, що робота підрозділу ґрунтується на принципі збереження життя. Згодом до складу ARC мають увійти 250 офіцерів.

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Реакція на нові заходи безпеки

Стрілянина на Бонді-Біч 14 грудня сталася під час заходу до єврейського свята Ханука. Тоді загинули 15 людей, серед яких була 10-річна дівчинка. За даними BBC News, це була найсмертоносніша масова стрілянина в Австралії майже за три десятиліття, що спричинила масштабні реформи законодавства про зброю та посилення боротьби з мовою ненависті.

Єврейські громади привітали запуск нової поліцейської операції. Водночас Amnesty International Australia висловила занепокоєння мілітаризацією поліції та закликала владу штату гарантувати, що ARC не застосовуватимуть для придушення мирних протестів. Організація також наполягає на чітких публічних правилах, незалежному нагляді та підзвітності.

Обвинувачення у справі

Одному з імовірних нападників, Навіду Акраму, висунули 78 обвинувачень, зокрема у 15 убивствах, 40 замахах на вбивство та вчиненні терористичного акту. Його батька Саджіда Акрама, якому було 50 років і який також стріляв у натовп, поліцейські застрелили на місці події.

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