У Сіднеї підліток упав із поїзда на мосту Харбор-Брідж — The Guardian

У Сіднеї, Австралія, 17-річний хлопець перебуває у критичному стані після падіння із зовнішньої частини поїзда на колії мосту Харбор-Брідж. Поліція штату Новий Південний Уельс вважає, що він, імовірно, займався трейнсерфінгом — їхав зовні рухомого поїзда. Про це повідомляє The Guardian.

Рятувальна операція на мосту

Близько 11:30 у четвер екстрені служби викликали на залізничну ділянку між станціями Віньярд і Мілсонс-Пойнт. За повідомленнями, людина впала на колії з поїзда Tangara, який рухався у північному напрямку.

На місці провели операцію за участі кількох служб. Медики надали підлітку допомогу на мосту, після чого пронесли його приблизно 400 метрів до безпечного місця. Хлопця автомобілем доправили до лікарні Royal North Shore із травмами голови, грудної клітки та таза. У другій половині дня лікарня підтвердила його критичний стан.

Поліція з'ясовує обставини

Інспектор транспортного командування поліції Люк Барретт заявив, що під час інциденту хлопець висів із зовнішнього боку поїзда. За попередніми даними, записами камер спостереження та свідченнями пасажирів, він міг займатися так званим buffer riding — незаконною поїздкою на зовнішній частині поїзда.

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Разом із підлітком були ще двоє людей, які допомагають поліції зі з'ясуванням обставин. Їх не заарештовували. Барретт також зазначив, що хлопець не опинився під поїздом, а розслідування триватиме найближчими днями.

У Sydney Trains повідомили, що у 2025 році зафіксували близько 600 випадків трейнсерфінгу, а від початку 2026 року — майже 150. У вересні пасажирам обмежили доступ до задніх вагонів поїздів Tangara: спочатку це стосувалося окремих вечірніх і вихідних рейсів, а на період шкільних канікул правило поширили на всі такі поїзди.

Уряд Нового Південного Уельсу торік оголосив про встановлення на поїздах Tangara спеціальних захисних конструкцій, які мають унеможливити доступ до задньої частини вагонів. У Sydney Trains також повідомили, що працюють над встановленням камер спостереження на всіх поїздах Tangara.

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