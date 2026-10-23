У Сіднеї розпочали слухання щодо покарання Тайрона Расселла — ABC News Australia

У Верховному суді Сіднея в Австралії розпочалися слухання щодо покарання 35-річного Тайрона Расселла, якого присяжні в березні визнали винним у ненавмисному вбивстві 30-річного Семюела Ліщака. Родичі загиблого звернулися до Расселла із заявами під час судового засідання, повідомляє ABC News Australia.

Заяви родини загиблого

Двоюрідна сестра Семюела Ліщака Медісон Віггінс запитала Расселла, чому він не зателефонував до екстреної служби 000 по допомогу. За її словами, натомість він виштовхнув тіло чоловіка з автомобіля, що рухався.

Мати загиблого Ді Ліанос у заяві, яку зачитали в суді, сказала, що втрата сина докорінно змінила її життя. Сестра Семюела, Алекс Лізаек, розповіла, що брат був її захисником і допомагав їй у дитинстві. Тітка Крісті Ліщак назвала племінника розумним, творчим і уважним до інших, зазначивши, що він відбував покарання за попередні злочини.

Обставини справи

За даними суду, 9 листопада 2023 року Расселла та 29-річного Корі Джеймса Гласса затримали на березі річки Маклі в Кемпсі після 13-годинної поліцейської операції. Розшук почався після повідомлень про стрілянину на Тихоокеанському шосе між Тарі та Порт-Макворі.

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Під час процесу суд заслухав версію, за якою Семюел Ліщак стріляв по автомобілях на шосе, після чого Расселл вистрілив йому в голову та позбувся тіла. Тіло Ліщака поліція виявила на Фернбанк-Крік-роуд поблизу Порт-Макворі.

Присяжні виправдали Расселла за обвинуваченням у вбивстві, але визнали винним у ненавмисному вбивстві. Гласса визнали винним у пособництві після вчинення цього злочину та у злочинах, пов’язаних із вогнепальною зброєю.

Оцінка судді

Суддя Річард Вайнстайн зазначив, що дії Расселла й Гласса не були продуманими, а їхнє затримання було неминучим: чоловіків зафіксували численні камери спостереження, після чого вони залишили біля річки речі, які було легко знайти. Суд також почув, що група перевозила 89 грамів кокаїну. Суддя сказав, що наявні докази не свідчили про намір збувати наркотики, і припустив, що вони могли призначатися для особистого вживання або вживання в межах групи.

Слухання щодо покарання Расселла та Гласса мають продовжитися 17 грудня.

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