У Сіднеї скасували проєкт ШІ-центру обробки даних після протестів — ABC News Australia

В Австралії девелопери Stockland і John Boyd Properties відкликали план створення центру обробки даних для штучного інтелекту в районі Арнкліфф на півдні Сіднея. Об’єкт мав увійти до складу логістичного хабу вартістю близько 3,5 млрд австралійських доларів, запланованого на території колишнього гольф-клубу Kogarah площею 18,3 гектара. Про це повідомляє ABC News.

Протести мешканців

Проти проєкту виступала громадська група Stop the Cooks River AI Project, до якої входять сотні людей. Її організатор Падді Гібсон назвав рішення перемогою громадського тиску. Активісти побоювалися, що дата-центр може зашкодити вразливій екосистемі біля річки Кукс, яку місцевими мовами корінних народів називають Goolay'yari.

За словами Гібсона, на зеленій території є рослини та види тварин, яким загрожує зникнення. Учасники кампанії також висловлювали занепокоєння щодо споживання електроенергії, можливого забруднення води та впливу об’єкта на відновлення річки, яка вже зазнала промислового забруднення.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Оновлений план хабу

Представник Stockland повідомив, що партнери зосередяться на створенні логістичного комплексу без дата-центру відповідно до оновленого концептуального генерального плану. За його словами, близькість ділянки до аеропорту Сіднея, порту Ботані та ключової транспортної інфраструктури робить її придатною для логістики.

Проєкт також передбачає облаштування кілометрового громадського маршруту вздовж річки Кукс, майбутнє створення парку Pemulwuy площею 14 гектарів, модернізацію місцевих доріг і поліпшення активного транспортного сполучення. Stop the Cooks River AI Project заявила, що продовжить кампанію проти логістичного хабу на березі річки та за заборону нових ШІ-центрів обробки даних.

Це не перший скасований у Сіднеї проєкт дата-центру після спротиву громади: раніше відмовилися від планів AirTrunk у Лейн-Коув та ще одного об’єкта в Гілдфорді.

Читай нас у