Дослідники Сіднейського університету в Австралії розробили експериментальні назальні краплі на основі матричної РНК, або мРНК, які суттєво поліпшили навчання й пам’ять у старих мишей. У поведінкових тестах тварини після лікування демонстрували результати, близькі до показників молодих мишей, повідомляє ScienceDaily.

Дослідження, опубліковане в журналі Advanced Science, очолив професор Грег Нілі з Центру Чарльза Перкінса при Сіднейському університеті. Науковці помістили мРНК у ліпідні наночастинки, які захищають генетичні інструкції та допомагають їм потрапляти до клітин. Після введення через ніс мРНК стимулювала вироблення нейротрофічного фактора мозку BDNF — білка, що підтримує виживання нейронів, формування зв’язків між ними та їхню здатність пристосовуватися під час навчання.

Результати у старих мишей

Учені оцінювали робочу й просторову пам’ять, а також здатність розпізнавати предмети. Старі миші, які отримували краплі, виконували ці завдання приблизно так само, як молоді тварини. У нелікованих старих мишей спостерігали очікуване вікове погіршення когнітивних показників.

Також дослідники зафіксували посилення нейрогенезу — утворення нових нейронів — у гіпокампі, ділянці мозку, важливій для навчання та пам’яті. За даними команди, під час досліду в мишей не виявили серйозних побічних ефектів, однак безпечність методу впродовж тривалого часу ще належить перевірити.

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Модель хвороби Альцгеймера

Окремо краплі випробували на мишах лінії 5XFAD, генетично модифікованих для розвитку змін у мозку та порушень пам’яті, подібних до хвороби Альцгеймера. Лікування почали у двомісячному віці, коли в цій моделі вже з’являються ознаки патології, і застосовували двічі на тиждень.

До чотиримісячного віку в тварин, які отримували препарат, не зафіксували подальшого когнітивного спаду, тоді як для цієї моделі характерне значне погіршення пам’яті. Водночас лікування не зменшило кількість амілоїдних бляшок. Автори припускають, що підхід діє не через їхнє видалення, а через підтримку здоров’я, виживання та зв’язків нейронів.

Метод поки що не перевіряли на людях. Дослідники зазначили, що анатомія носа людини відрізняється від мишачої, тому перед клінічними випробуваннями потрібні додаткові дослідження безпеки на тваринах. Компоненти платформи вже оцінювали в клінічних випробуваннях за участю людей, однак сам назальний препарат потребує окремої перевірки безпечності.

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