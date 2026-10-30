У Сіднеї театр Shopfront зібрав понад 68 тисяч доларів — ABC News Australia

В Австралії молодіжний театр Shopfront Arts Co-Op у Сіднеї зібрав понад 68 тисяч доларів під час 50-годинного благодійного марафону виступів, проведеного в межах святкування 50-річчя компанії. Початковою метою збору було 50 тисяч доларів. Про це повідомляє ABC News Australia.

Ювілейна програма

До програми святкування також увійшли молодіжна конференція за участю актора серіалу Heartbreak High Томаса Везеролла та музиканта Доббі. У Сіднейському оперному театрі повторно показали виставу The Lies We Were Told, створену спільно з Australian Theatre for Young People. У 2024 році постановка здобула відзнаку за найкращу виставу для молоді на Sydney Theatre Awards.

Марафон виступів відсилав до збору коштів 1978 року. Тоді учасники Shopfront, прагнучи уникнути виселення, зібрали 43 тисячі доларів як перший внесок для придбання будівлі. Гроші надходили від марафону виступів, лотерей і державної підтримки.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Доступність програм

Зібрані кошти мають допомогти Shopfront продовжувати роботу та зберігати доступність програм завдяки стипендіям і безкоштовним квиткам на вистави. Молодіжна лідерка театру Лів Цигаропулос заявила, що компанія не відмовляє молодим людям в участі через неспроможність оплатити її.

За даними ABC News Australia, Shopfront є найстарішою та єдиною в Австралії театральною компанією, якою володіє і керує молодь. Від 2018 року в її програмах взяли участь понад 19 тисяч молодих людей. Театр допоміг розпочати кар'єру виконавцю Полу Капсісу, номінанту Olivier Award Тревору Ешлі, колишньому художньому керівнику Sydney Theatre Company Ендрю Аптону та драматургині Гіларі Белл.

Читай нас у