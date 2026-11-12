У Сіднеї в дивані знайшли торс людини й почали розслідування вбивства — The Guardian

Поліція австралійського штату Новий Південний Уельс розпочала розслідування вбивства після виявлення торса людини в дивані у лісистій місцевості Сіднея. За попередніми даними поліції, рештки можуть належати дорослому чоловікові.

Виклик до Лейн-Коув-Норт

Правоохоронців викликали до району Лейн-Коув-Норт на Lower North Shore Сіднея в середу приблизно о 14:30 за місцевим часом. До поліції надійшло повідомлення про виявлення людських решток.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Поліцейські, які прибули на місце, знайшли диван, усередині якого був торс людини. На місці облаштували місце злочину, а фахівці-криміналісти вилучили рештки для судово-медичної експертизи.

Розслідування вбивства

Детективи разом із відділом розслідування вбивств штату Новий Південний Уельс проводять слідчі дії. Поліція закликала людей, які можуть мати інформацію про цей випадок, звернутися до правоохоронців. Про це повідомляє The Guardian.

Читай нас у