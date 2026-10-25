У Сіднеї відкрили новий міжнародний аеропорт із першим рейсом Jetstar — AeroTime

В австралійському Західному Сіднеї 25 жовтня 2026 року відкрили міжнародний аеропорт Western Sydney International імені Ненсі-Берд Волтон. Першим літаком, що вилетів із нового летовища, став Airbus A320neo авіакомпанії Jetstar до аеропорту Голд-Кост. Літак із реєстраційним номером VH-A5E вилетів невдовзі після 11:20 за місцевим часом, повідомляє AeroTime.

Пізніше того ж дня Jetstar також виконала з нового аеропорту рейс до Мельбурна. Western Sydney International розташований у районі Баджеріс-Крік, приблизно за 44 кілометри на захід від центрального ділового району Сіднея.

Цілодобова робота

Аеропорт працюватиме цілодобово та на старті зможе обслуговувати до 10 мільйонів пасажирів щороку. Його спроєктували з можливістю подальшого розширення відповідно до потреб Сіднея. У перспективі пропускна здатність летовища може перевищити 80 мільйонів пасажирів на рік.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Серед авіаперевізників, яких аеропорт назвав своїми партнерами, — Jetstar, Air New Zealand, Singapore Airlines, Qantas Group, Vietjet, Fiji Airway та Qatar Airways.

Відкриття аеропорту

У церемонії відкриття взяв участь прем’єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе. Він назвав запуск аеропорту подією, на яку чекали десятиліттями, та зазначив, що це перше відкриття великого нового аеропорту в країні за понад 50 років.

Албанезе заявив, що аеропорт має створити робочі місця, підтримати місцевий бізнес і полегшити подорожі. Генеральний директор Western Sydney Airport Саймон Гікі назвав відкриття початком нового етапу для Західного Сіднея та заявив, що аеропорт наблизить до регіону світ і нові можливості.

Читай нас у