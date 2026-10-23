У Сіднеї відтворюють лева для 127-річного герба — ABC News Australia

У Сіднеї, Австралія, майстер із обробки каменю Люк Макдермотт відтворює голову лева для 127-річного пісковикового герба на будівлі колишньої поліцейської дільниці Дарлінґгерст. Оригінальне зображення лева за десятиліття зруйнували дощ і повітряна ерозія, тому обличчя скульптури фактично не збереглося, повідомляє ABC News Australia.

Робота за архівними зразками

Макдермотт працює з молотковим дрилем, зубилом і дрібними інструментами, зокрема щітками. Нову фігуру лева, що сидить на короні, він проєктує за фотографіями справжніх левів та архівними знімками пісковикових скульптур початку XX століття. Майстер зазначив, що найскладнішим є відтворення обличчя, коли первісна інформація про нього втрачена.

Команда NSW Heritage Stoneworks працює над гербом уже шість місяців. Він розташований на фасаді будівлі, що виходить на Тейлор-сквер. Нині в приміщенні колишньої поліцейської дільниці працює музей Qtopia.

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Досвід реставраційної майстерні

Макдермотт працює в NSW Heritage Stoneworks 17 років. У 2023 році він завершив роботу над великою головою єдинорога для герба над воротами школи мистецтв National Arts School, розташованої навпроти музею Qtopia. На початку тієї роботи майстер не мав референсного зображення, а фотографію оригіналу команда знайшла вже в процесі. За його словами, створена ним скульптура виявилася настільки точною, що переробляти її не довелося.

Підготовка фахівців

NSW Heritage Stoneworks опікується більш ніж 800 державними об’єктами культурної спадщини штату Новий Південний Уельс, зокрема старими школами, судами та пожежними станціями. Керівник каменярських робіт Пітер Терлоу повідомив, що залучати нових працівників складно через чотирирічний строк навчання та конкуренцію з оплатою праці в гірничій галузі. Пил також є суттєвою виробничою небезпекою в цій сфері.

За даними останнього перепису населення, в Австралії працюють близько 4 800 каменярів. Ця професія включена до федерального переліку пріоритетних програм професійної підготовки: учні-стажери, які навчаються повний день і відповідають умовам програми, можуть претендувати на виплату до 10 тисяч австралійських доларів, а роботодавці — на 5 тисяч доларів для заохочення підготовки стажерів.

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