Дослідники Університету Сіднея в Австралії визначили новий підтип депресії, пов’язаний із внутрішнім 24-годинним біологічним годинником людини. Його назвали циркадною депресією. Як повідомляє ScienceDaily, такий профіль виявили у 2604 із понад 10 тисяч учасників дослідження — майже у 25% вибірки людей із тяжкою, рецидивною або стійкою депресією.

Особливості нового підтипу

Науковці проаналізували клінічні історії та генетичні дані учасників загальнонаціонального Australian Genetics of Depression Study. Люди з циркадною депресією частіше повідомляли про сезонні зміни симптомів, триваліший сон під час депресивних епізодів і виснаження після пробудження, попри більшу кількість часу в ліжку.

Для цієї групи був більш характерний пізній хронотип: учасники частіше надавали перевагу пізньому засинанню та пізнішому пробудженню. У них депресія частіше починалася в молодшому віці й мала тяжчі симптоми, зокрема маніакальні прояви та вищий рівень суїцидальних думок. Генетичний аналіз також вказав на підвищену схильність до запальних і серцево-судинних проблем, а також до значних нейророзвиткових розладів, зокрема синдрому дефіциту уваги з гіперактивністю.

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Реакція на лікування

За даними авторів дослідження, люди з таким підтипом менш сприятливо реагували на поширені антидепресанти, що впливають на серотонін, зокрема селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну. Учасники з циркадною депресією також частіше мали побічні ефекти від стандартних препаратів.

На думку дослідників, для таких пацієнтів більш релевантними можуть бути підходи, спрямовані на регуляцію добових ритмів: світлотерапія, мелатонін і антидепресанти, що діють на мелатонінові шляхи. Вони зазначають, що раннє розпізнавання цього профілю може допомогти точніше добирати лікування, особливо для молодих людей. Результати опублікували в British Journal of Psychiatry.

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