У синдикаті Кезема Хамада розгорнулася боротьба за контроль — ABC News Australia

В Австралії в міжнародному злочинному синдикаті ув’язненого в Іраку Кезема Хамада розгорнулася внутрішня боротьба за контроль над виконавцями та незаконними прибутками. Як повідомляє ABC News, ключовий соратник Хамада Алі аль-Хусейні, за даними правоохоронців і джерел у кримінальному середовищі, намагається перебрати вплив у структурі.

Хамада на початку року заарештували в Іраку, а в липні засудили там до довічного ув’язнення. Його двоюрідний брат і один із керівників угруповання Ахмед аль-Хамза також перебуває під вартою в Катарі. Джерело у федеральних правоохоронних органах заявило ABC, що ув’язнення обох чоловіків створило вакуум влади, який посилив внутрішнє суперництво та насильство в Австралії.

Розшук Алі аль-Хусейні

Поліція штату Вікторія розшукує 23-річного аль-Хусейні за обвинуваченням у замаху на Сема Абдулрахіма під час похорону у 2022 році. За даними ABC, після ймовірної спроби нападу він та його ймовірний спільник втекли до Іраку. Іракська влада, як стверджується, також розшукує аль-Хусейні у зв’язку з іншими ймовірними злочинами.

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Джерела, які раніше контактували з аль-Хусейні, повідомили ABC, що він утратив підтримку колишніх союзників і переховується в Іраку. Його вплив пов’язують із контролем над вуличними групами, відомими як 313s або Shia Boys. За даними видання, ці групи нібито виконували доручення синдикату від початку конфлікту за нелегальний тютюновий ринок у штаті Вікторія у 2023 році.

Убивства та підпали

За даними ABC, щонайменше п’ять нерозкритих убивств пов’язують із новим етапом кримінального протистояння, що має прямий або непрямий зв’язок із Хамадом. Минулого місяця у Вуллерті перед родиною застрелили близького соратника Хамада Алі Альбадрі. Минулого тижня в Резервуарі застрелили високопоставленого соратника Хамада Еліаса Сереветаса. Стрільці в обох справах досі переховуються.

ABC наголошує, що не стверджує про причетність аль-Хусейні до цих смертей. Після депортації з Австралії Хамад створив синдикат, відомий як Commission, і розпочав спробу захопити контроль над нелегальним тютюновим ринком. Із цим протистоянням пов’язують сотні підпалів, випадки вимагання та вбивства, що почалися в Мельбурні й поширилися на інші штати Австралії.

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