У Сінгапурі 54% домогосподарств повернулися до соцдопомоги за три роки — Channel NewsAsia

У Сінгапурі 54% домогосподарств, які у 2022 році припинили отримувати коротко- та середньострокову фінансову допомогу за програмою ComCare, повернулися до неї протягом наступних трьох років. Це на 5 відсоткових пунктів більше, ніж серед тих, хто залишив програму у 2021 році, свідчить звіт Міністерства соціального та сімейного розвитку країни, про який повідомляє Channel NewsAsia.

Програма коротко- та середньострокової допомоги ComCare надає тимчасову фінансову підтримку домогосподарствам для покриття базових витрат на життя. У міністерстві припустили, що зростання частки повторних звернень відображає повернення до тенденцій, що існували до пандемії COVID-19. Під час пандемії влада гнучкіше надавала допомогу сім’ям, які зіткнулися з тимчасовими фінансовими труднощами.

Найвразливіший період — перший рік

За даними звіту, більшість домогосподарств, які повернулися до ComCare протягом трьох років, зробили це вже у перший рік після припинення виплат. Упродовж двох років до програми повернулися 50% учасників когорти 2022 року проти 46% когорти 2021 року. Частка тих, хто звернувся повторно протягом року, зросла з 38% до 43%.

Водночас показник для когорти 2022 року все ще нижчий за допандемічний рівень: серед домогосподарств, які вийшли з програми у 2019 році, протягом трьох років повернулися 63%.

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Зайнятість знижує ймовірність повернення

Домогосподарства зі стабільнішою зайнятістю частіше обходилися без повторного звернення по допомогу. Серед тих, хто залишив програму у 2022 році та не повернувся впродовж трьох років, 46% мали щонайменше одного члена сім’ї зі стабільною роботою у 2023 році. Серед тих, хто повернувся, цей показник становив 35%.

Стабільною зайнятістю у звіті вважають роботу щонайменше шість місяців поспіль протягом року. Медіанна кількість відпрацьованих місяців за три роки після виходу з програми становила 17 у домогосподарств, які не повернулися, та 11 — у тих, хто знову звернувся по підтримку.

Перешкодами для працевлаштування залишалися догляд за близькими та проблеми зі здоров’ям. Серед домогосподарств, які повернулися до програми, 23% мали дитину-бенефіціара віком до шести років на момент виходу з неї, тоді як серед тих, хто не повернувся, таких було 16%. Крім того, 18% основних заявників у групі повторних отримувачів допомоги були визнані непридатними до роботи за станом здоров’я проти 13% серед інших домогосподарств.

Кількість отримувачів скоротилася

Попри збільшення повторних звернень, загальна кількість домогосподарств, що отримували коротко- та середньострокову допомогу ComCare, у 2025 році скоротилася до 19 473 із 20 825 роком раніше. Водночас сума виплат зросла з 94 млн до 95,8 млн сінгапурських доларів. Міністерство пояснило це підвищенням ставок допомоги у 2025 році.

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