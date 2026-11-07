У Сінгапурі 62-річний художник Джонні Лау, автор одного з найвідоміших місцевих комікс-персонажів Mr Kiasu, у серпні розпочав дворічну магістерську програму з образотворчого мистецтва в University of the Arts Singapore. Він отримав стипендію Національної ради мистецтв Сінгапуру, повідомляє Channel NewsAsia.

Лау розповів, що пропозицію знову стати студентом отримав від представників університету під час одного із заходів. Раніше він викладав у цьому закладі, тому спершу припустив, що його хочуть запросити на викладацьку роботу. Над вступом до програми художник розмірковував п’ять місяців.

Від архітектури до коміксів

Лау навчався малюванню самостійно, а перший комікс створив у чотири роки. Попри намір працювати художником-коміксистом, за наполяганням батьків він закінчив п’ятирічну програму з архітектури в Університеті Південної Каліфорнії у США. Після повернення до Сінгапуру та проходження національної служби він шість місяців працював в архітектурній фірмі, де креслив елементи для комплексу Ngee Ann City, а згодом звільнився.

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У 1990 році, коли Лау було 25 років, вийшов перший том коміксів Mr Kiasu. Персонаж із великими окулярами та помітними зубами став сатиричним образом сінгапурців, які прагнуть не втратити перевагу над іншими. Його ім’я походить від хоккієнського слова, що означає страх опинитися позаду інших. Першу книжку перевидавали 17 разів, а її продажі сягнули майже 70 тисяч примірників. До 1999 року загальні продажі книжок про Mr Kiasu становили близько 600 тисяч примірників.

Нові мистецькі проєкти

На магістерській програмі Лау спочатку хотів займатися скульптурою, однак зосередився на дослідженні соціальних явищ через мистецтво. Його теперішній проєкт використовує шовкографію для вивчення черг як своєрідної глобальної візуальної мови: люди можуть стояти в черзі за водою, на виборах або за товарами.

Художник також готується до 40-річчя Mr Kiasu, яке припаде на 2030 рік. Він планує зробити інтелектуальну власність персонажа доступною для використання, орієнтуючись на модель японського маскота Kumamon: без роялті, але з дотриманням правил і процедурою погодження. Лау пояснив, що хоче, аби персонаж міг існувати й розвиватися незалежно від нього.

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