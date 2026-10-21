У Сінгапурі батьків ув’язнили за смерть немовляти — Channel NewsAsia

У Сінгапурі матір і батька восьмимісячного хлопчика Тревора засудили до 15 років і трьох місяців та 16 років ув’язнення відповідно у справі про насильство, яке призвело до смерті дитини. За даними Channel NewsAsia, вироки 23-річній Хлої Ган Ці Сюань та 27-річному Нео Цзя Міну оголосили 21 жовтня 2026 року.

Обвинувачення у справі

Ган визнала провину за трьома пунктами, зокрема у спричиненні смерті дитини, жорстокому поводженні з нею та допущенні такого поводження. Нео визнав провину за чотирма пунктами: допущення смерті дитини, жорстоке поводження, допущення жорстокого поводження з боку Ган, а також домашнє насильство щодо дружини.

За інформацією видання, протягом приблизно семи місяців життя хлопчика батьки завдавали йому ударів, залишаючи синці. Батько міг бити дитину долонею та сильно щипати її за пальці, щоб подивитися на реакцію. Подружжя також часто трясло сина, намагаючись припинити його плач, а згодом почало закривати йому ніс і рот, перекриваючи дихання. Жоден із батьків не втручався, коли інший знущався з немовляти.

Хлопчик помер на початку вересня 2024 року після того, як мати неодноразово перекривала йому дихання, закриваючи ніс і рот.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Реакція родини батька

Мати та старша сестра Нео після засідання Високого суду заявили журналістам, що не помічали ознак насильства, хоча неодноразово бачили подружжя та дитину в період, коли, як згодом стало відомо, тривало жорстоке поводження. За їхніми словами, на тілі хлопчика вони не бачили синців.

Сестра засудженого сказала, що не може повірити в деталі справи. Вона описала брата як сором’язливу людину, яка боялася неприємностей, і зазначила, що він багато працював, аби забезпечувати сім’ю: мав постійну роботу, підробляв доставкою їжі та працював неповний день у вихідні.

Мати Нео також розповіла, що під час візитів подружжя з дитиною до її дому не помічала тривожних ознак. Вона пригадала, що батьки виглядали втомленими, однак не скаржилися родичам на надмірний плач сина чи труднощі з доглядом за ним. Після оголошення вироку Нео сказав рідним, що хотів би продовжити навчання у в’язниці.

Читай нас у