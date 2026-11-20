У Сінгапурі більша частка кожного покоління військовослужбовців національної служби має брати на себе командні обов’язки через скорочення наступних поколінь унаслідок нижчої народжуваності. Про це 20 листопада заявив міністр оборони Чан Чун Сін, повідомляє Channel NewsAsia.

Міністр виступив на параді з нагоди випуску курсантів-спеціалістів і військових експертів у таборі Пасір-Лаба. За його словами, кількість військовослужбовців, які навчатимуться в Офіцерській школі та Школі курсантів-спеціалістів, навряд чи суттєво зміниться. Водночас Збройним силам Сінгапуру буде потрібно пропорційно більше командирів для дій на дедалі більш децентралізованому полі бою.

Менші підрозділи та технології

Чан Чун Сін зазначив, що бойові дії стають більш децентралізованими: невеликі підрозділи отримують більше можливостей завдяки поліпшеному зв’язку, безпілотним системам, високоточній зброї та складнішим технологіям. За його словами, підрозділи сінгапурського війська також мають ставати меншими, краще оснащеними технологіями та діяти більш децентралізовано.

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Збройні сили Сінгапуру нещодавно представили піхотний батальйон нового покоління під час навчань Exercise Wallaby в австралійському Квінсленді. У межах трансформації кожна стрілецька рота такого батальйону складається з п’яти взводів замість традиційних трьох. Кожен взвод має дві секції по шість військових, а в кожній роті передбачено дві спеціальні секції Steel Net для роботи з безпілотними системами, зокрема розвідувальними та ударними дронами.

Випускники курсу

На параді 958 випускників завершили 22-тижневий курс підготовки спеціалістів і військових експертів. Серед них були 760 представників армії Сінгапуру, 75 військовослужбовців флоту, 79 представників військово-повітряних сил і 44 слухачі Служби цифрових та розвідувальних операцій.

Міністр також наголосив, що командирам необхідно вміти діяти в різних сферах і взаємодіяти з іншими видами військ, а також використовувати можливості поза межами збройних сил у межах загальнодержавних і загальнонаціональних зусиль. Він закликав майбутніх командирів постійно адаптувати тактику й доктрину та тренуватися проти умовного противника, який намагається зірвати їхні плани.

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