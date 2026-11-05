У Сінгапурі брата визнали винним у вбивстві 19-річної сестри — Channel NewsAsia

Суд у Сінгапурі 5 листопада визнав 35-річного Хуана Боцана винним у вбивстві його 19-річної сестри Хуан Баоїн. Вона померла 5 травня 2021 року від тяжкого недоїдання із сепсисом та значних тупих травм, повідомляє Channel NewsAsia.

Тривале жорстоке поводження

За матеріалами суду, Боцан, його дівчина Чі Мей Ван та Лім Пен Тіонг жорстоко поводилися з Баоїн і обмежували її в їжі. У лютому 2021 року трійця створила групу в WhatsApp, де стежила за так званими «помилками» дівчини та повідомляла про них.

Упродовж лютого—травня 2021 року Чі та Боцан надовго зачиняли Баоїн у туалеті. Попри слабкість і помітні травми, у березні її змушували робити вправи для рук і присідання. Напередодні смерті вона не змогла виконати присідання та була покарана за те, що збрехала про виконання вправи.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Втрата ваги та розслідування

Уранці 5 травня 2021 року Боцан викликав екстрену допомогу після того, як сестру виявили без свідомості. Медики констатували її смерть за кілька хвилин, а після виявлення травм повідомили поліцію.

Розтин засвідчив, що на тілі Баоїн були численні синці, а на правій нозі — великий хронічний інфікований абсцес. На момент смерті вона важила 27,6 кг, тоді як до переїзду до помешкання Ліма її вага становила 48,8 кг. За даними CNA, вона втратила 43% маси тіла.

Прокуратура заявила, що смерть Баоїн була спільно спричинена діями Боцана, Ліма і Чі. Ліма у травні засудили до 14 років і 11 місяців ув’язнення, а справу Чі ще розглядає суд. Боцану за вбивство може загрожувати смертна кара або довічне ув’язнення і покарання різками.

Читай нас у